. Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2023 году

Главные викканские праздники образуют Колесо года. Не пропустить 8 важных событий в 2023 году и отметить их в кругу семьи сможет каждый, чтобы привлечь в жизнь благополучие и защититься от многих неприятностей.

Викканские праздники напоминают нам о том, что природа и человек едины, неразделимы и зависят друг от друга. В дни праздников эта связь становится особенно прочной, и каждый может заручиться поддержкой окружающего пространства. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отмечать важные даты со всем почтением и больше времени находиться на свежем воздухе, чтобы обрести не только здоровье, но и укрепить энергетику.

Самайн: с 31 октября до 1 ноября

Праздник связан со сбором урожая и завершением теплого сезона. Традиционно его отмечают с вечера 31 октября и заканчивают праздник после заката 1 ноября. В прежние времена это была целая неделя народных гуляний, однако с течением времени многое изменилось.

Самайн открывает Колесо года, и в день праздника важно очистить энергетику от негатива, а также избавиться от всего лишнего: вещей, дурных привычек и привязанностей. С 1 ноября начинается новая жизнь, а значит, вступить в нее нужно с чистыми помыслами и совестью.

Йоль: 21 декабря

Йоль — праздник зимнего солнцестояния. Его отмечают, зажигая свечи в доме, по одной в каждом помещении. Отмечают Йоль в кругу семьи, одаривая близких защитными талисманами. Угощения в этот день стараются готовить из простых продуктов. Особенно ценится свой урожай.

В прежние годы Йоль традиционно отмечали 10 дней. В современном мире праздник сводится к одному дню, во время которого занимаются заботой о себе, своем доме и близких людях. Не обходится этот праздник и без обрядов на привлечение счастья.

Имболк — с 1 по 2 февраля

1 февраля отмечается праздник Имболк, который символизирует завершение зимы и наступление долгожданной весны. Этот день связан со множеством традиций, связанных с привлечение м теплых деньков, избавлением от проблем и негатива.

В день праздника, который празднуют в ночь см 1 на 2 февраля, принято выбрасывать ненужные вещи, зажигать свечи и яркие костры, а также проводить ритуалы на освобождение т любых проблем.

Остара — 20 марта

Праздник весеннего равноденствия — долгожданная встреча весны. В это время принято открывать дачный сезон, пикировать рассаду и заниматься подготовкой теплиц для будущих посадок. В прежние времена на равноденствие всю ночь жгли костры, сжигая в них все ненужное, чтобы избавиться не только от хлама, но и от болезней.

В марте принято окуривать дом травами, чтобы избавить его он негативной энергетики, защититься от любого зал и проблем. Осатра — праздник возрождения, жизни и здоровья.

Белтейн — 1 мая

Белтейн отмечают весной, и этот праздник считают противоположностью Саймана. В этот день приносят домой полевые цветы, чтобы украсить ими дома. Праздник возрождения жизни — позитивное время, которое отмечают в кругу семьи.

Белтейн открывает весенне-летнюю пору, время процветания, счастья, любви и достатка. В этот день плетут венки, которые символизируют плодородие. Девушки надевают их, чтобы встретить суженых, а женщины используют украшения для долгожданного зачатия и рождения здорового потомства. Венки относят и на поля, чтобы собрать богатый урожай.

Лита — 21 июня

Макушка лета, или день летнего солнцестояния, отмечают с размахом. Главными атрибутами этого дня, украшающими дома, выступают зверобой, березовые ветви и ранние лилии. В праздник обязательно загадывают заветные желания, а также стараются бескорыстно помочь всем тем, кто нуждается в поддержке.

На Литу зажигают костры, которые поддерживают до рассвета, прыгают через пламя для освобождения от бед и хлопот. Не обходится летнее солнцестояние и без искренних признаний в любви. По традиции этот праздник — время для создания семей и сватовства.

Лугнасад — 1 августа

Начало осеннего периода и сбора урожая проводят в первый день августа. По традиции на стол ставят мед, свежий хлеб, а также яблоки. Дома украшают колосьями, которые символизируют процветание и изобилие.

Праздник связан и со сбором урожая, в том числе лесного. На полях и опушках оставляют свежеиспеченный хлеб и нарезанные яблоки. Считается, что каждый, кто принесет в дом корзину со сенью, не будет нуждаться целый год.

Мабон — 22 сентября

В день осеннего равноденствия отмечается праздник урожая и начала осени. Он символизирует завершение плодородного года, а значит, на столы ставят угощения из выращенных фруктов, овощей и ягод. Масштабный праздник в прежние времена собирал множество людей, столы расставлялись под открытым небом, и каждый приносил угощения со своего подворья.

В современном мире празднуют Мабон не так широко, однако традиция приготовления лакомств из свежих овощей поддерживается. Проводят 22 сентября и множество обрядов, направленных на привлечение благополучия и изобилия.