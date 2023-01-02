. Кузнецова заявила, что универсальное пособие позволит сократить бумажную волокиту
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Кузнецова заявила, что универсальное пособие позволит сократить бумажную волокиту

Кузнецова заявила, что универсальное пособие позволит сократить бумажную волокиту

Универсальное пособие заменит ряд выплат и станет частью бесшовной системы господдержки нуждающихся семей с момента беременности женщины и до достижения ребенком 17 лет. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», с 1 января 2023 года в России было введено универсальное пособие для малоимущих семей, которое объединило ряд действующих ранее мер социальной поддержки, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от 8 до 17 лет. Выплата также назначается нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. 

«Семьи с детьми не должны становиться «заложниками» разветвленной социальной системы и для каждой выплаты собирать отдельный пакет документов, обивая пороги ведомств. Новое детское пособие заменит собой выплаты, которые раньше предоставлялись по разным правилам», — отметила Кузнецова, слова которой приводятся в Telegram-канале «Единой России».

Отныне правила выдачи пособия станут едиными и будет решен вопрос с пособием на третьего ребенка, которое раньше предоставлялось не везде, добавила она.

Как напомнила Кузнецова, президент уже поставил перед кабмином соответствующие задачи — подготовить специальный пакет мер для преодоления спада рождаемости и предусмотреть адресный подход к критериям нуждаемости. 

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По материалам: pnp.ru

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