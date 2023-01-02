. Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»Глава Минфина ФРГ Линднер заявил, что высокие цены на газ стали «новой обыденностью»

Даже после снижения инфляции в Германии цены на газ в Германии останутся высокими. Это в интервью Bild констатировал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

По его словам, стоит относиться к нынешним ценам на энергоносители как к «новой обыденности», поскольку вместо дешевого трубопроводного газа из России Берлин вынужден закупать дорогой сжиженный газ. Однако, заверил чиновник, для потребителей уровень цен будет выше, «но без разрушительных пиков».

Газ продолжает дешеветь на фоне аномально теплой погоды в Европе. Согласно прогнозам синоптиков, которые приводит агентство Bloomberg, в некоторых городах региона температура в первый день нового года будет достигать 15-18 градусов. Середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем в регион не придут экстремальные холода, то странам удастся избежать усугубления энергетического кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла бы"
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2023 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах россиян
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу в дом
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год
Восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в 2023 году и как к ним подготовиться
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в

Топ на сегодня

Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»

Еще по теме

Цены на газ в Европе обвалились
В Германии призвали прекратить использование газа для производства электричества
Министр финансов Германии призвал снизить цены на газ в стране
В Германии призвали все страны ЕС отказаться от газа из России