. Мэр Днепра Филатов предложил украинцам отказаться от "Оливье" и "Шубы" в рамках дерусификации

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов предложил "декоммунизировать" и "дерусифицировать" традиционные новогодние блюда, отказавшись от полюбившихся миллионам салатов "Оливье" и "Селедка под шубой".





"Откровенно скажу, я уже не могу жрать эти оливье и "шубу". Потому что третий день пошел! Есть предложение: давайте постепенно откажемся от этих советских привычек. Это, если по-честному, и на самом деле "геть вид Москвы", — написал Филатов в своем Telegram-канале.

В то же время мэр Днепра заявил о готовности "отдать душу" за холодец, особенно если он намазан горчицей. Градоначальник подчеркнул, что такое блюдо можно есть всю неделю.

Ранее украинцы предложили поменять памятник Екатерине II в Одессе на изображение звезды гей-порно Билли Херрингтона. Соответствующую петицию подписали несколько десятков тысяч человек. Вскоре, согласно законодательству, ее рассмотрел президент и перенаправил местным властям.