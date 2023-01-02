. На поддержку оленеводов Иркутской области в 2022 году направили 3,1 миллиона рублей

В 2022 году пять общин коренных малочисленных народов Иркутской области получили субсидии на развитие традиционной хозяйственной деятельности и содержание домашних северных оленей. По информации министерства сельского хозяйства Иркутской области, общая сумма предоставленных субсидий в 2022 году составила 3,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Субсидии носят заявительный характер и предоставляются общинам по результатам конкурсного отбора. Чаще всего денежные средства используются оленеводами для приобретения лодочных моторов, а также снегоходной и болотоходной техники. В рамках реализации программы по поддержке коренных малочисленных народов субсидии на содержание домашних северных оленей предоставлены двум обратившимся некоммерческим организациям. Еще три родовых общины получили субсидию на развитие традиционной хозяйственной деятельности и традиционных промыслов.