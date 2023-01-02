. Народные приметы и лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года
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Народные приметы и лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года

Народные приметы и лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года

Лучшие даты для засолки и квашения капусты в январе 2023 года определяет лунный календарь. Он строится на учете фазы земного спутника и его «передвижению» по созвездиям. Поэтому в один день может получится вкусная полезная закуска, а в другую дату ― мягкая прокисшая овощная нарезка.

Влияние Луны на продукт из капусты

О пользе этой зимней закуски спорить не приходится. А вот вкусы у людей разные. Кому-то нравится хрустящая сочная капусточка, другие предпочитают более мягкий овощ. 

На структуру и вкус влияет много факторов, от толщины нарезки до фазы Луны. Ранее славяне готовили закуску из капусты исключительно в фазу роста. Тогда блюдо получалось вкусным, хрустящим и долго хранилось. Продукт, приготовленный на Убывающую Луну, выходит более мягким. 

Но не все фазы подходят для приготовления закуски. Ни в коем случае не делайте продукт из капусты в дни Новолуния и Полнолуния. Она будет безвкусной и испортится быстрее обычного. Не исключено, что она прокиснет еще до момента приготовления. В то же время есть поверье, якобы наоборот в Полнолуние капустка получится вкуснее и более хрустящей.

Лучшие даты для засолки капусты в январе 2023 года

Первый месяц подходит для приготовления полезной закуски. В январе есть много благоприятных дат. 


В крайнем случае, приготовлением квашеной капусты можно заняться в нейтральные дни. Но тогда нужно сделать все, чтобы не допустить ошибок в процессе. Стоит тщательнее выбирать овощи, четко следовать рецепту и воздержаться от кулинарных экспериментов.

Народные приметы для вкусной закуски

Мудрость предков касается многих аспектов, в том числе и приготовления этого полезного продукта на зиму. Например, делать это нужно только в «мужские» дни. Это понедельник (лучше вечер), вторник и четверг. Но есть мнение, якобы наоборот квасить нужно в «женские» дни ― среду, пятницу или субботу. В двух теориях воскресенье считается нейтральным днем. 

Заготавливать закуску начинали после Покровы 14 октября. До этого квашением и засолкой капусты не занимались. Но есть и более рациональное объяснение. До Покровы крестьяне занимались сбором урожая, готовили его для хранения зимой. К тому же закуску делают из поздних сортов капусты. Она содержит больше сахара. Именно это вещество нужно для брожения. 


Другие народные приметы, связанные с засолкой капусты:

  • приступать к приготовлению блюда стоит спустя 10 дней после первых заморозков;
  • запрещено солить капусту женщинам в критические дни;
  • лучшее время для квашения овоща ― первые 5 суток после Новолуния.

Квашеная капуста ценится за свой неповторимый хруст, приятный аромат и ту пользу, которую она приносит нашему организму. Этот «кладезь витаминов» можно подавать с разными гарнирами. Поэтому так важно приготовить вкусную закуску, которая порадует домочадцев и разнообразит меню. Займитесь приготовлением капустки в лучшие дни по лунному календарю, и результат вас приятно удивит.

# Общество
По материалам: rsute

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