. Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»
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Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»

Новое правительство Израиля решило обсуждать Украину «не так открыто»Глава МИД Израиля Коэн: новое правительство будет обсуждать Украину «не так открыто»

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет говорить об Украине «не так открыто». Обсуждение новой политики израильских властей по Украине и России приводит РИА Новости, ссылаясь на израильские СМИ.

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто», — подчеркнул министр. Он решил не комментировать требование Киева предоставить оружие, но пообещал, что правительство продолжит поставлять туда помощь.

Кроме того, вскоре Коэн собирается поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно информации израильских СМИ, разговор может состояться 3 января.

Новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. Министр уже занимал пост премьера в 1996-м 1999 годах и 2009-м 2021 годах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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