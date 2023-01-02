. Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь

Во время застолья важно "закусывать" большое количество спиртного, однако делать это следует правильно, поскольку отдельные привычные блюда могут усугубить состояние опьянения и похмелья, нанеся вред здоровью. Продукты, которыми лучше не заедать алкоголь, назвала в интервью порталу "Доктор Питер" нутрициолог, клинический генетик Светлана Перес.

По словам врача, самый худший вариант закуски — жирная пища. Человеческий организм во время застолья и так будет бороться с переработкой алкоголя, а "тяжелые" продукты только увеличат нагрузку на печень. Частая и неосторожная "закуска" жирной едой может спровоцировать развитие жирового гепатоза. Перес также посоветовала отказаться от заедания алкоголя сладостями.

"Алкоголь расслабляет мышцы, в том числе и желудка, которые контролируют выделение желудочного сока, поэтому такие продукты, как какао, жир и кофеин, содержащиеся в шоколаде, могут усиливать рефлюкс", — пояснила нутрициолог.

За новогодним столом с алкоголем, отмечает врач, желательно отказаться от употребления яблок и винограда. Данные фрукты слишком сладкие, они могут спровоцировать резкий подъем уровня глюкозы. Кусочки дыни, в свою очередь, вызовут брожение в желудке и приведут к вздутию живота. Специалист подытожила, что не существует продуктов, способных существенно снизить негативное влияние алкоголя на организм.

Ранее врач дала совет, как избежать похмелья на Новый год. Она предложила немного поесть перед застольем и выпить несколько таблеток активированного угля, а также запивать спиртное чистой негазированной водой.

Нападающий сборной России Федор Смолов также рассказал, как бороться с похмельем. В программе Насти Ивлеевой форвард привел несколько действенных способов, которые использует сам, но все же посоветовал вообще не выпивать.