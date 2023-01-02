. Объявлены 5 игр, которые покинут Game Pass в середине января
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Объявлены 5 игр, которые покинут Game Pass в середине января

Объявлены 5 игр, которые покинут Game Pass в середине января


Сегодня стало известно об играх, которые в середине января покинут подписку Game Pass. В приложении Game Pass появилась информация о 5 проектах, которые удалят из подписки уже 15 января. Вот список этих игр, все они будут удалены из подписки на Xbox и PC:



Nobody Saves the World



Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition



Pupperazzi



Windjammers 2



The Anacrusis

Наиболее заметной потерей из этого списка является высокооцененная игра прошлого года Nobody Saves the World. На прохождение приключенческого проекта потребуется около часов, его еще можно успеть закончить до удаления из подписки.


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Стоит сказать, что игра The Anacrusis доступна в стадии Game Preview, за 2022 год она так и не вышла в релиз.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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