. Олега Газманова пытались спровоцировать на драку

Певец Олег Газманов едва не стал звездой скандальных хроник. Артист попал в неприятную ситуацию на вечеринке, едва не ввязавшись в драку с гостями мероприятия. Они хватали российскую звезду за руки во время выступления, пытались выхватить микрофон и уговаривали его высказаться по поводу ситуации с Украиной. В Сети было опубликовано видео с выступления исполнителя хита «Мои ясные дни». На кадрах был запечатлен момент общения Газманова с двумя мужчинами, которые явно перебрали с алкоголем. Они настойчиво пытались сорвать концерт певца, но им это не удалось.Уже после выступления артист обратился к незнакомцам, чтобы они от него отошли, но те и не думали уходить. Они разговаривали с ним в агрессивной форме и, казалось, были готовы ввязаться в драку. Говорить о политике в праздничный день Газманов категорически отказался. «Ребята, дайте отдохнуть! С Новым годом»,— пытался Газманов утихомирить тех, кто его открыто провоцировал. Стоит отметить, что многие фанаты певца остались недовольны его поведением. Дело даже не в том, что он отказался отстаивать свою патриотическую позицию. Претензии поклонников связаны с тем, что Газманов отмечает праздник не в родной стране. Напомним, что весной в СМИ ходили слухи о желании Газманова эмигрировать. Якобы он оформил себе израильское гражданство и собирается покинуть Россию. Однако певец пообещал, что не покинет дом.