. Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла бы"

36-летняя Ольга Бузова откровенно рассказала поклонникам о личных итогах года. Звезда "Дома-2" сделала неожиданное признание.

Ольга Бузова сделала в соцсетях предновогоднее признание, опубликовав видеоролик с забавной озвучкой.



Ну, я не сдохла, уже хорошо. Не спилась, хотя могла бы. Но все-таки нет. Никого не убила. Не похудела, конечно, но и не поправилась. Ладно, поправилась, но не сильно. И на том спасибо.

Ольга Бузова подвела итоги 2022 годаОльга Бузова рассказала о новогодних традициях

Знаменитость сообщила в соцсетях о "прикольной истории", придуманной новым детским движением.

Те, кто сможет и захочет, переоденутся в деда мороза, снегурочку и поздравят с праздником тех, кто в эти новогодние дни работают несмотря ни на что. Врачи, пожарные, спасатели, курьеры, волонтеры и много других нужных профессий. Эти люди заботятся о нас и заслуживают отдельного внимания. Если вы захотите присоединиться, то поздравить можно и онлайн.

Певица надеется, что подобная история станет новой новогодней традицией, как случилось в свое время с "Бессмертным полком".

Ольга Бузова рассказала о новогодних традициях

"Иногда кажется, что все уже придумано до нас. Особенно что касается традиций. Ведь их много, люди любят такие истории, и что-то новое здесь не изобрести. Но при этом периодически возникают крутые идеи. Так было, например, с бессмертным полком. Простая, но гениальная идея стала классной традицией", - написала артистка.