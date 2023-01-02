Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла бы"
36-летняя Ольга Бузова откровенно рассказала поклонникам о личных итогах года. Звезда "Дома-2" сделала неожиданное признание.
Ольга Бузова сделала в соцсетях предновогоднее признание, опубликовав видеоролик с забавной озвучкой.
Ольга Бузова рассказала о новогодних традициях
Знаменитость сообщила в соцсетях о "прикольной истории", придуманной новым детским движением.
Певица надеется, что подобная история станет новой новогодней традицией, как случилось в свое время с "Бессмертным полком".
"Иногда кажется, что все уже придумано до нас. Особенно что касается традиций. Ведь их много, люди любят такие истории, и что-то новое здесь не изобрести. Но при этом периодически возникают крутые идеи. Так было, например, с бессмертным полком. Простая, но гениальная идея стала классной традицией", - написала артистка.