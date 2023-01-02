. Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой

Актер Павел Прилучный познакомил Брутян Зепюр с мамой. Бывший муж Агаты Муцениеце стал самым востребованным российским актером. В минувшем году он много работал, на экраны вышли фильмы и сериалы с ним в главных ролях – «Слон», «Жизнь по вызову», «Любовники», «Предпоследняя инстанция», «Сны», «Мажор в Сочи», «Ёлки-иголки». Однако в новогоднюю ночь Прилучный поблагодарил 2022-й за другое. Артист сделал совместное обращение с 26-летней женой. «Уходящий год был сложным, но продуктивным и очень важным для нас, ведь мы нашли друг друга, — заверили Павел и Зепюр. — Пусть в следующем году каждый встретит своего человека и поверит в любовь. Пусть будет больше добра, света и тепла. Берегите друг друга и будьте счастливы! Ура! Всем любви!»Актеры сериала «В клетке» выложили романтичное видео. Прилучный и Брутян позировали в белых комфортных нарядах. Они обнимались и целовались, не скрывая своего счастья. Новый 2023 год супруги встретили в своем подмосковном особняке. С ними за столом были только шесть человек – родители и близкие родственники. Во время новогоднего обращения президента России Владимира Путина «мажор» разлил шампанское. Артист также снял маму Любовь Юрьевну и тещу Гаянэ Брутян. С бокалами красного вина они сидели в креслах. Женщины радостно общались. «Мамули», — написал Прилучный и поставил эмодзи: красное сердце. Друг Павла, снявший его во многих своих фильмах и сериалах, Сарик Андреасян отреагировал на видео. «Родные, любим вас! Пусть всё сбудется!» — пожелал режиссер и продюсер. Он сейчас находится в Дубае. Кинодеятель приехал на курорт с беременной женой, актрисой Лизой Моряк.