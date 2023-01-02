. Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой

Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Актер Павел Прилучный познакомил Брутян Зепюр с мамой.     Бывший муж Агаты Муцениеце стал самым востребованным российским актером. В минувшем году он много работал, на экраны вышли фильмы и сериалы с ним в главных ролях – «Слон», «Жизнь по вызову», «Любовники», «Предпоследняя инстанция», «Сны», «Мажор в Сочи», «Ёлки-иголки». Однако в новогоднюю ночь Прилучный поблагодарил 2022-й за другое. Артист сделал совместное обращение с 26-летней женой. «Уходящий год был сложным, но продуктивным и очень важным для нас, ведь мы нашли друг друга, — заверили Павел и Зепюр. — Пусть в следующем году каждый встретит своего человека и поверит в любовь. Пусть будет больше добра, света и тепла. Берегите друг друга и будьте счастливы! Ура! Всем любви!»
Актеры сериала «В клетке» выложили романтичное видео. Прилучный и Брутян позировали в белых комфортных нарядах. Они обнимались и целовались, не скрывая своего счастья. Новый 2023 год супруги встретили в своем подмосковном особняке. С ними за столом были только шесть человек – родители и близкие родственники. Во время новогоднего обращения президента России Владимира Путина «мажор» разлил шампанское. Артист также снял маму Любовь Юрьевну и тещу Гаянэ Брутян. С бокалами красного вина они сидели в креслах. Женщины радостно общались. «Мамули», — написал Прилучный и поставил эмодзи: красное сердце. Друг Павла, снявший его во многих своих фильмах и сериалах, Сарик Андреасян отреагировал на видео. «Родные, любим вас! Пусть всё сбудется!» — пожелал режиссер и продюсер. Он сейчас находится в Дубае. Кинодеятель приехал на курорт с беременной женой, актрисой Лизой Моряк.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в 2023 году и как к ним подготовиться
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в
Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
Настя Ивлеева рискнула своей карьерой и уехала в Америку
Настя Ивлеева рискнула своей карьерой и уехала в Америку
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
В «Спортмастере» подтвердили утечку данных клиентов
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после разговора с Москвой
Al-Watan: Эрдоган согласен вывести свои войска из Сирии после
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Сбербанк рассказал о режиме работы в праздничные дни
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН
Полянский порассуждал о психике постпреда Украины в ООН

Топ на сегодня

В России возобновили программу льготного автокредитования
В России возобновили программу льготного автокредитования
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»

Еще по теме

Павел Прилучный отдыхает с детьми и новой пассией в Турции
Павел Прилучный показал естественную красоту своей молодой жены на отдыхе в Дубае
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной
Павел Прилучный продемонстрировал обручальное кольцо