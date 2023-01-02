. Полина Гагарина отказала жениху в предложении руки и сердца

Певице Полине Гагариной прямо на сцене сделали предложение руки и сердца. Артистка поделилась прекрасной новостью. Певица Полина Гагарина, как и многие ее именитые коллеги, в новогоднюю ночь работала. Вокалистка выступала на сцене одного из увеселительных заведений. Однако в новогоднюю ночь у Полины Гагариной вместе с возможностью приличного заработка был еще и шанс наладить личную жизнь. Звезда получила предложение руки и сердца от юного поклонника. Статный брюнет подошел к Полине Гагариной во время выступления и преподнес кольцо, как и полагается в такие моменты.Но Полина Гагарина, не сказала то, что хотят слышать мужчины в таких ситуациях. Звезда отказала пылкому кавалеру по целому ряду причин. Главная - после второго замужества она больше не хочет вступать в брак. «Юный, юный юноша предложил мне руку и сердце. Я отказалась. Во-первых, я не хочу замуж. Во-вторых, мне 19, ему 16 (возрастная пропасть). В третьих… Блин, хотя кольцо было очень красивое», - поделилась Полина Гагарина.