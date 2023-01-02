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Популярный российский комик попал в больницу

Популярный российский комик попал в больницуКомик Илья Соболев обратился в больницу за границей из-за ротавирусной инфекции

Популярный российский комик, резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев попал в больницу из-за ротавирусной инфекции во время отдыха за границей. Об этом юморист сообщил в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам комика, у него и его дочери возникла сильная тошнота, в связи с чем он вместе с ребенком обратился в медучреждение. Соболев также опубликовал ролик, в котором показал, что ему и дочери в больнице поставили капельницы.

«Сказали, что его (ротавирус — прим. «Ленты.ру») не лечат, просто надо, чтобы организм сам боролся, а так как мы не можем ничего есть и пить, тошнит, нам ставят капельницы», — поделился он. Юморист также отметил, что после процедур его состояние улучшилось.

В конце декабря Соболев сообщил, что находится в Таиланде, и раскрыл отношение к эмиграции из России. Он рассказал, что иногда бывает в других странах в отпуске, но не планирует переезжать.

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По материалам: lenta.ru

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