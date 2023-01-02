. Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева

Daily Mail: премьер Британии Сунак рискует столкнуться со множеством проблем внутри страны

Британское издание Daily Mail указало на то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует столкнуться со множеством проблем внутри страны после его новогоднего обращения, в котором он заявил о продолжении поддержки Киева.

Издание отметило, что в ходе выступления премьер обратился к однопартийцам с призывом «борьба начинается сейчас» и пообещал «построить страну, которой будут гордиться потомки», но «столкнулся с ужасающей реальностью».

Так, первым вызовом для Сунака стало «катастрофическое» откровение главного врача местной скорой помощи. Медик заявил, что каждую неделю из-за сбоев в отделениях умирает до 500 пациентов. Еще одной неожиданностью стали официальные данные о том, что в 2022 году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на усилия властей предотвратить это.

Также в стране возможны забастовки железнодорожных профсоюзов, а также медсестер и персонала скорой помощи, отмечает издание. Кроме того, в Великобритании по-прежнему остаются стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни.

Ранее читатели Twitter раскритиковали Риши Сунака за его новогоднее обращение, в котором он, помимо прочего, упомянул российско-украинский конфликт. В своей речи он напомнил британцам о военном конфликте, отметив, что тот оказал глубокое экономическое воздействие по всему миру, и заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в борьбе против «жестокости Путина», защищая свободу и демократию.