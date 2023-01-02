. Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева

Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева

Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке КиеваDaily Mail: премьер Британии Сунак рискует столкнуться со множеством проблем внутри страны

Британское издание Daily Mail указало на то, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует столкнуться со множеством проблем внутри страны после его новогоднего обращения, в котором он заявил о продолжении поддержки Киева.

Издание отметило, что в ходе выступления премьер обратился к однопартийцам с призывом «борьба начинается сейчас» и пообещал «построить страну, которой будут гордиться потомки», но «столкнулся с ужасающей реальностью».

Так, первым вызовом для Сунака стало «катастрофическое» откровение главного врача местной скорой помощи. Медик заявил, что каждую неделю из-за сбоев в отделениях умирает до 500 пациентов. Еще одной неожиданностью стали официальные данные о том, что в 2022 году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 мигрантов, несмотря на усилия властей предотвратить это.

Также в стране возможны забастовки железнодорожных профсоюзов, а также медсестер и персонала скорой помощи, отмечает издание. Кроме того, в Великобритании по-прежнему остаются стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни.

Ранее читатели Twitter раскритиковали Риши Сунака за его новогоднее обращение, в котором он, помимо прочего, упомянул российско-украинский конфликт. В своей речи он напомнил британцам о военном конфликте, отметив, что тот оказал глубокое экономическое воздействие по всему миру, и заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в борьбе против «жестокости Путина», защищая свободу и демократию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для регионов
В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о поддержке Киева
Премьеру Британии указали на проблемы внутри страны после слов о
В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от Украины
В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей
Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году по лунному календарю
Благоприятные даты для свадьбы в 2023 году по лунному календарю
Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в спецоперации на Украине
Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла бы"
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2023 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах россиян
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

Топ на сегодня

Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении единого пособия на детей
Кабмин РФ: Доходы мобилизованных не будут учитываться при назначении

Еще по теме

Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом
Премьер Британии пообещал поддерживать Украину на прежнем уровне
В Британии вычислили фаворита в борьбе за пост премьера
У кандидата в премьеры Британии нашли «русский след»