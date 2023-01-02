. Рогов сообщил об атаке ВСУ из HIMARS по домам жителей Запорожской области

Украинские военные обстреляли дома мирных жителей города Васильевка Запорожской области из реактивных комплексов HIMARS, однако никто не пострадал. Об этом сообщил 2 января член главного совета администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, жертв в результате атаки нет, но в нескольких квартирах взрывной волной выбило стекла.

«Нацисты обстреляли мирные дома из HIMARS, попытавшись испортить запорожцам Новый год. <…> Никаких военных объектов рядом нет», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Как писала «Парламентская газета» 30 декабря, в Энергодаре правоохранительные органы РФ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы намеревались совершить в новогоднюю ночь в отношении местных жителей. Российские спецслужбы обнаружили начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованный во дворе одного из жилых домов Энергодара.