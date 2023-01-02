. Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу в дом

Волчье полнолуние 7 января 2023 года совпадает с волшебным Рождеством. Это мощное энергетическое событие. Каждый сможет привлечь в свой дом все, что он пожелает. Это гармония, удача, любовь, достаток.

Не пугайтесь поэтического названия этого астрособытия. Январское полнолуние прозвали «Волчьим» из-за того, что в это время волки часто и истошно воют на Луну.

Волчье полнолуние: главные характеристики

Мощную энергетику можно обернуть себе во благо, если знать особенности астрологического события. Волчье полнолуние пройдет в созвездии Рака. Это семейный знак, который отличается повышенной эмоциональностью.

День будет нестабильным. Предугадать, какие события последуют за вашим решением, будет непросто. Лучше всего заниматься обычными делами, не внося никаких изменений.

Искушения будут преследовать вас на каждом шагу. Остерегайтесь их как огня. Мимолетное наслаждение не стоит той платы, которую за него вскоре выдвинут.

Что запрещено делать 7 января 2023 года





Два разных события отмечаются в один день. Волчье полнолуние – важное событие в астрологии и эзотерике. Религия считает эти науки греховными и запрещает их.

Запреты также будут разными. Так, церковь не разрешает прислушиваться к суевериям. В большой христианский праздник запрещается употребление алкоголя, излишнее веселье, брань и ссоры. Верующие со сдержанной радостью отмечают Рождество Христово.

Перечисленные запреты встречаются также в «черном списке» дел на Волчье полнолуние. Однако здесь перечень нежелательных действий гораздо шире:

запускать стартап или начинать новый проект;

пересаживать растения, ухаживать за ними;

выяснять отношения с партнером или членом семьи;

просить о повышении зарплаты или продвижении по должности;

одалживать деньги, оформлять кредиты;

принимать решения, основываясь на эмоциях;

совершать импульсивные покупки.

Ни одно из перечисленных действий не принесет удовольствия и желаемого результата. Каждое решение должно быть взвешенным. Это важно в любой сфере жизни.

Как привлечь в дом удачу на Волчье полнолуние





Астрологическое событие поможет вам достичь желаемого. Есть несколько способов сделать себя и членов своей семьи более здоровыми и удачливыми. Выбирайте один из них или комбинируйте для усиления эффекта.

Ритуал с целебными травами

Высушенные растения измельчите и поместите в небольшой мешочек. Его повесьте в доме, чтобы он оберегал жилище от темных сил. Наши предки размещали целебные травы у двери. Они мешали нечисти попасть внутрь. Но помните, что содержимое мешочка нужно ежегодно менять.

Зарядка талисмана на Волчье полнолуние

Возьмите свой счастливый амулет и положите на подоконник. На талисман обязательно должен падать свет Луны. Это значит, что он будет заряжаться энергией светила. Амулет оставьте на ночь, а утром заберите и поместите близко к телу, но чтобы никто не видел. Заряженный талисман сможет привлечь в дом удачу и достаток.