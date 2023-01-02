. С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах россиян

С 1 января 2023 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на отдельных смартфонах со старой версией операционных систем Android и iOS. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, приложение не будут поддерживать и технически устаревшие модели, такие как iPhone 5 и 5с, а также старые девайсы от компаний Sony, LG и Samsung. Кузьменко посоветовал проверить версию операционной системы в настройках. Он порекомендовал обновить ОС, и в случае, если под ограничения попала именно модель смартфона, то нужно подумать о приобретении нового телефона.

Кузьменко пояснил, что еще в сентябре 2021-го разработчики WhatsApp перестали поддерживать устройства с операционными системами iOS 9 и Android 4. То же коснулось девайсов с iOS 8 и Android 2.3 на борту.

Перед Новым годом злоумышленники начали отправлять в WhatsApp сообщения о розыгрыше алкоголя якобы от крупного ритейлера. Рассылка началась 20 декабря, службы безопасности обнаружили в этот день более 40 сайтов, созданных мошенниками.