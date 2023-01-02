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Садальский заявил, что презирает Валерия Меладзе

Садальский заявил, что презирает Валерия Меладзе
Певец Валерий Меладзе выступил против России, где заработал капиталы. Актер Стас Садальский объяснил свое отношение к известному музыканту Валерию Меладзе. Известный артист и блогер Стас Садальский стал гостем Yuotube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи».
В числе вопрос, которые задал своему визави Вячеслав Манучаров, был и касающийся певца Валерия Меладзе. Его интересовало, как относится к музыканту Стас Садальский. Тот прямо заявил, что не разделяет его позиции, и более того, презирает после одного случая. «Однажды летели вместе в самолете, он спрятался от меня, чтобы не здороваться, вот так салфеткой. Я его презираю. Я не считаю чужие деньги, он обогатился, миллиарды заработал, популяризируя украинских артистов», - высказался Стас Садальский.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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