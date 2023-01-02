. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января

Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января

2 января в Иркутске синоптики прогнозируют отсутствие осадков и переменную облачность. Ветер 5 метров в секунду, температура днем -18… -20 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Братске малооблачно, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду, температура днем -20… -22 градуса. По области без существенных осадков, в северо-восточных и в западных районах местами небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду, температура днем -18… -23 градуса, при облачной погоде до -33. В западных и южных районах местами -10… -15 градусов.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в спецоперации на Украине
Глава музея ПВО Юрий Кнутов раскрыл новую тактику ВС России в
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Минфин Германии назвал высокие цены на газ «новой обыденностью»
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла бы"
Ольга Бузова подвела итоги 2022 года: "Не спилась, хотя могла
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки со стороны Израиля
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в 2023 году
Куда развернется Колесо года: самые важные викканские праздники в
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах россиян
С 1 января WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу в дом
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год

Топ на сегодня

Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Босфорский пролив закрыли для движения судов
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
Путин заявил о движении России к полному суверенитету
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»
В России призвали продолжить «регуляторную гильотину»

Еще по теме

Синоптики прогнозируют слабый снег и -13 в Иркутске 14 декабря
Синоптики прогнозируют температуру -7 в Иркутске и Братске на 18 декабря
Небольшой дождь и гроза ожидаются в Иркутске днем 31 июля
На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода