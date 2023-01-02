. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков и до -20 в Иркутске 2 января

2 января в Иркутске синоптики прогнозируют отсутствие осадков и переменную облачность. Ветер 5 метров в секунду, температура днем -18… -20 градусов, сообщает Иркутский гидрометцентр.

В Братске малооблачно, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду, температура днем -20… -22 градуса. По области без существенных осадков, в северо-восточных и в западных районах местами небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду, температура днем -18… -23 градуса, при облачной погоде до -33. В западных и южных районах местами -10… -15 градусов.