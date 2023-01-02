. Слух: Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass в марте, плюс получит новый контент
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Слух: Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass в марте, плюс получит новый контент

Слух: Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S и в Game Pass в марте, плюс получит новый контент


В марте прошлого года состоялся релиз Ghostwire Tokyo — проекта студии Tango Gameworks, которая является частью Bethesda и принадлежит Microsoft. Игра вышла в качестве эксклюзива Playstation 5 и PC, поскольку соглашение на ее эксклюзивную разработку для консолей Sony было подписано еще до приобретения Bethesda со стороны Microsoft. Эксклюзивное соглашение действует на протяжении 1 года, и практически нет сомнений, что Ghostwire Tokyo выйдет на Xbox Series X | S в марте или апреле 2023 года, как это было с Deathloop.

Похоже, что Ghostwire Tokyo может выйти с новым контентом на Xbox Series X | S. Пользователь под ником Eht_Hctins сообщил на Reddit, что получил информацию от источников в Zenimax, которая указывают, что релиз Ghostwire Tokyo запланирован на Xbox Series X | S в марте 2023 года. По его словам, игра выйдет с новым контентом и сезонным пропуском, что может указывать на планы по выпуску DLC. Напомним, недавно появились слухи, что Deathloop тоже может вскоре получить DLC.

Ghostwire: Tokyo от Bethesda получает не самые лестные отзывы критиков

По информации того же пользователя, мероприятие Xbox, о котором идут разговоры с последнее время, пройдет в январе.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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