. Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил инсайдер





В прошлом году появлялись слухи, что серия Halo может отказаться от движка Slipspace Engine в пользу Unreal Engine. Предполагалось, что режим вдохновленный Battle Royale для Halo Infinite, который сейчас создается командой Certain Affinity, уже разрабатывается на Unreal Engine, и для будущих игр серии тоже планируется использовать движок от Epic Games.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two сообщил, что он тоже слышал эти слухи от своих источников. По его словам, разговоры о переходе Halo на Unreal Engine могут быть вполне правдивы.

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Стоит напомнить, режим Battle Royale от команды Certain Affinity пока не имеет даты релиза. Но инсайдеры отмечали, что его планировали изначально выпустить в 2023 году. Однако, как утверждалось в изначальных слухах, если был сменен движок на Unreal Engine в процессе разработки, релиз может быть отложен до 2024-2025 года.