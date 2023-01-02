. Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил инсайдер
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил инсайдер

Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил инсайдер


В прошлом году появлялись слухи, что серия Halo может отказаться от движка Slipspace Engine в пользу Unreal Engine. Предполагалось, что режим вдохновленный Battle Royale для Halo Infinite, который сейчас создается командой Certain Affinity, уже разрабатывается на Unreal Engine, и для будущих игр серии тоже планируется использовать движок от Epic Games.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two сообщил, что он тоже слышал эти слухи от своих источников. По его словам, разговоры о переходе Halo на Unreal Engine могут быть вполне правдивы.


Watch this video on YouTube

Стоит напомнить, режим Battle Royale от команды Certain Affinity пока не имеет даты релиза. Но инсайдеры отмечали, что его планировали изначально выпустить в 2023 году. Однако, как утверждалось в изначальных слухах, если был сменен движок на Unreal Engine в процессе разработки, релиз может быть отложен до 2024-2025 года.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Как, по мнению нейросети, выглядят персонажи из "Гарри Поттера" на утро 1 января (7 фото)
Как, по мнению нейросети, выглядят персонажи из "Гарри
Без лишних килограммов: как по формуле определить свой идеальный вес
Без лишних килограммов: как по формуле определить свой идеальный вес
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Мегете ночью 2 января
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Мегете ночью 2 января
Минтруд РФ проиндексировал пенсии на 4,8%
Минтруд РФ проиндексировал пенсии на 4,8%
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана
Великобритания устроила конкурс для избавления от российской
Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил инсайдер
Слухи о переходе Halo на Unreal Engine могут быть правдивы, сообщил
Тельцам работать, а Козерогам творить: гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Тельцам работать, а Козерогам творить: гороскоп на неделю со 2 по 8
Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
Нутрициолог назвал продукты, которыми не стоит закусывать алкоголь
Картинки и рисунки для тех, кто собрался подумать в 2023 (15 фото)
Картинки и рисунки для тех, кто собрался подумать в 2023 (15 фото)
В 2023 году в Иркутской области откроют 66 центров образования «Точки роста»
В 2023 году в Иркутской области откроют 66 центров образования «Точки
За сутки 1 января с улиц Иркутска вывезли 300 тонн снега
За сутки 1 января с улиц Иркутска вывезли 300 тонн снега
На поддержку оленеводов Иркутской области в 2022 году направили 3,1 миллиона рублей
На поддержку оленеводов Иркутской области в 2022 году направили 3,1

Топ на сегодня

Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Ксения Собчак возмущена, что за ней следят
Умерла американская певица Анита Поинтер
Умерла американская певица Анита Поинтер
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Скончался бывший Папа римский Бенедикт XVI
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
Ольгу Бузову до нитки хотел обобрать мужчина
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских
В США 19-летний юноша с мачете напал на полицейских

Еще по теме

Новые слухи от инсайдера про «Королевскую битву» для Halo Infinite
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge
Как может выглядеть Halo на Unreal Engine 5 — видео
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые детали