. Стало известно о втором сбитом над Севастополем беспилотнике за час

Губернатор Развожаев сообщил, что второй за час беспилотник сбит в море около Севстополя

Второй за час беспилотник сбит в море около Севастополя. Об этом глава города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотник.

В декабре Развожаев неоднократно сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега. 8 декабря корабль Черноморского флота сбил беспилотник в море близ города.