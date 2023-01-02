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Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТП

Сыгравший супергероя киновселенной Marvel актер попал в ДТПHollywood Reporter: актер Реннер попал в ДТП и находится в критическом состоянии

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, попал в ДТП и находится в критическом состоянии. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что 51-летнего актера доставили в больницу по воздуху после «несчастного случая, связанного с погодой». По словам представителя Реннера, инцидент произошел при уборке снега.

Собеседник издания добавил, что Реннер «находится в критическом, но стабильном состоянии», и заверил, что он находится с семьей и получает необходимый уход.

Представитель актера не уточнил, где именно произошел инцидент, однако известно, что исполнитель роли Соколиного глаза владеет ранчо над озером Тахо в горах Сьерра-Невада. Этот регион сильно пострадал от зимнего шторма в канун Нового года.

Ранее сообщалось, что власти Барбадоса захотели выставить семье британского актера Бенедикта Камбербэтча счет за работорговлю. Выяснилось, что прадед артиста в седьмом поколении купил в 1728 году на севере острова плантацию «Клеленд» с 250 рабами, которой владела вплоть до отмены рабства Великобританией в 1833 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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