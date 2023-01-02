. Сын Марата Башарова все больше походит на папу

Актер Марат Башаров поделился фото с сыном. В честь прошедшего года звезды еще больше, чем обычно, делятся в социальных сетях семейными фотографиями. Так, не стала исключением и бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова. Она опубликовала фотографию своего подросшего сына Марселя, которому уже 6,5 лет. Поклонники Башарова с удовольствием отметили, что с каждым годом мальчик все больше и больше становится внешне похож на отца. Марсель растет милым и умным, а мама все свое время посвящает сыну.По известным причинам брак Елизавета и Марата распался довольно скоро после рождения мальчика. Башаров славится своим скандальным характером и тем, что не раз поднимал руку на своих женщин. Со временем Шевыркова и Башаров сумели договориться и наладили общение ради общего ребенка. Кстати, старшая дочь Башарова Амели (от гражданского брака с Елизаветой Круцко) тоже очень похожа на Марата. Девушке уже 18 лет, она закончила школу и учится в университете.