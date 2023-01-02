. Тамара Глоба предсказала не утешительную судьбу Алле Пугачевой
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Тамара Глоба предсказала не утешительную судьбу Алле Пугачевой

Тамара Глоба предсказала не утешительную судьбу Алле Пугачевой
Певица Алла Пугачева сбежала и страны с большой помпой. Уехавшая в Израиль Алла Пугачева не даёт никаких комментариев о своем переезде. Она не признается, собирается ли она навсегда остаться за границей или сбежала из России на время, пока у её мужа проблемы с работой. Астролог Тамара Глоба считает, что наступивший год станет решающим в судьбе Примадонны. Сейчас она переживает критический момент, который отразится на всех сферах её жизни: финансовом благополучии, здоровье и отношениях с близкими.
Положения планет в натальной карте Пугачевой говорят о том, что весной она будет поставлена перед сложным выбором. Незадолго до дня рождения ей придется принять финальное решение о том, где она встретит старость. Как считает Глоба, народная артистка хочет вернуться домой, но реальную возможность для реализации задуманного она не получит раньше 2024 года. «Думаю, что пройдет год, пройдет очень важный период для нее. Поскольку уже начнутся крупные перемены, касающиеся ее жизни, дел, здоровья и, в общем-то, положения в обществе. И это будет происходить с середины следующего года. На последующие два года»,— рассказала Глоба «КП». В том же интервью, кстати, Глоба рассказала о перспективах всех остальных жителей планеты. Она считает, что 2023 год будет наполнен событиями, которые давно назревали в обществе. Будут появляться новые лидеры, в мире будет происходить перестройка. Через три года Россию ждет долгожданная стабильность и устойчивые позиции в мире.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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