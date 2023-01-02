. Тамара Глоба рассказала, что нас ждет в 2023 году
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Тамара Глоба рассказала, что нас ждет в 2023 году

Тамара Глоба рассказала, что нас ждет в 2023 году
Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие годы. В последние месяцы ушедшего года работы у астрологов, тарологов и нумерологов явно прибавилось. Люди, не понимая, что их ждет, подкрепляют собственное сознание знаниями специалистов. Тамара Глоба говорит, что сегодня людей особенно интересует то, что их ждет дальше и стоит ли уезжать из страны. Есть о чем задуматься! Все астрологи говорят, что наступивший 2023 год будет неоднозначным и возможно даже еще более трудным и напряженным, чем предыдущие. Хотя казалось бы... В эфире радио «Комсомольская Правда» Глоба рассказала следующее: «Он (2023 год — Прим. авт.) будет самый концентрированный. То есть все события, которые разворачивались за этот период, они на самом деле самые серьезные в 2023 году. Потому что в этот период сконцентрируются действительно события, происходящее ранее, и начало 2023 года – это время наиболее активных действий, которые связаны со СВО, и в других странах тоже военными событиями, агрессиями и т. д. И то же самое мы с вами увидим в конце 2023 года. То есть начало 2023 года и конец, они в этом плане наиболее активные. И середину тоже можно зацепить. Потому что на фоне каких-то попыток мирных переговоров, урегулирования и новых лидеров, которые будут пытаться диктовать свои условия, все равно период этой партизанской, я бы сказала, войны в июне и в начале июля, она все равно будет двигаться. Он подводит итоги.
И все, что было в этот период такое вялотекущее, какие-то попытки перестройки, мирного сосуществования, в то же время каждый пытался в свою сторону тянуть проблемы, связанные с мировым господством, и 23-й в этом плане как раз подводит итоги всего этого периода и открывает новый. Пока этого, может быть, будет не видно, но вскоре мы увидим, как эти результаты начнут двигаться и действовать. Знаете, это ведь похоже на третью мировую. Потому что нет практически ни одного спокойного уголка. Все соседи выясняют свои отношения, все пытаются отстоять свои права, которые они считают единственно верными. И это происходит в каждой стране, даже на каких-то маленьких островах. По сути, это период, когда охвачены вот этими братскими междоусобными войнами все государства». Тем не менее, несмотря на такие страшные прогнозы, в будущее Тамара Глоба смотрит с оптимизмом. Примерно через три года она прогнозирует, что Россия станет одной из самых сильных стран. Даже сильнее Китая, у которого в наступившем 2023 году будут самые устойчивые позиции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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