. Таролог предсказала будущее Аллы Пугачевой и ее семьи

Певица Алла Пугачева с семьей сбежала в Израиль. В конце декабря жители деревни Грязь заметили, что в особняке Аллы Пугачевой активно наводится порядок. Соседи были уверены, Примадонна собирается вернуться в Россию. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. С ними не согласна астролог-таролог Дарья Назаренко. Предсказательница разложила карты на будущее Аллы Борисовны и ее 46-летнего супруга Максима Галкина*. По ее словам, для звездной четы 2023-й окажется весьма удачным. Некоторые затруднения возникнут лишь в первые месяцы. «Семья, дети — все у них будет хорошо. В начале года ждет какое-то нестабильное состояние, придется понервничать, но где-то под конец — все будет супер», — заверила женщина. Вполне вероятно, что неприятности и правда поджидают 73-летнюю певицу. Израильские сотрудники правопорядка подозревают артистку в серьезных нарушениях местного законодательства. Дело в том, что звезда российской эстрады воспользовалась своим положением для получения гражданства. Специалисты предполагают, миграционная служба вправе отобрать заветный паспорт с менорой на обложке.Впрочем, ждать приезда Примадонны с детьми и мужем на родину тоже не стоит, утверждает астролог. Согласно прогнозу, Пугачева и Галкин наладят быт в Израиле, куда Примадонна отчалила в октябре вместе с девятилетними двойняшками Лизой и Гарри. «Нет, они не вернутся. Там останутся, где сейчас находятся. У них все зашибись будет и обратно никуда не двинутся», — говорит Назаренко на Youtube-канала «RTVI Развлечения». Напомним, по подозрениям следственных органов, чиновники выдали Пугачевой постоянный паспорт. Согласно законам Израиля, ей был положен только временный. Исполнительница хита «Позови меня с собой» получила документ благодаря замужеству. Вот только пара венчалась, то есть утаила от властей страны вероисповедание.