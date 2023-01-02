. Тельцам работать, а Козерогам творить: гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
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Тельцам работать, а Козерогам творить: гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Тельцам работать, а Козерогам творить: гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, какой будет первая неделя месяца и года. Кто-то сможет начать жизнь с чистого листа, а кого-то ожидают старые трудности, которые тянутся еще с 2022-го. Послание звезд поможет подготовиться к событиям грядущей недели.

Овен

Первый понедельник 2023 года станет одним из самых важных дней. Не упустите свой шанс изменить жизнь. Но не идите по «кривой» тропинке. Обман и манипуляции не подарят вам счастья, даже если помогут реализовать основную цель. Благоприятная неделя для таких занятий:

  • командировки;
  • путешествие в другой город;
  • планирование.

Есть риск нажить себе врагов. Поэтому постарайтесь не привлекать излишнего внимания к своей персоне. Не стоит идти против своей совести.

Телец


У представителей знака две задачи на этой неделе ― сделать дома перестановку и быстрее включиться в работу. Сделайте свое жилье энергетически ресурсным. В этом поможет восточная философия фэншуй. Продуктивность с начала года поразит Тельцов. Они увидят, что успевают сделать даже больше задуманного. Составляйте амбициозные планы, ведь у вас все получится. Звезды помогут с возможностями, а их реализация в ваших руках.

Близнецы

У представителей этого зодиакального созвездия имеются  все шансы начать этот год на позитиве. Это весьма благоприятное время для духовных поисков. Хоть Венера и не является для них главной планетой-покровителем, она все равно откроет перед ними новые двери и поможет забыть старые обиды. На этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства. Не исключено, что кто-то порадует Близнецов приятными новостями.

Рак

Ночью вас чаще обычного будут мучить кошмары. Тем не менее звезды говорят о более-менее благоприятном периоде. Удачными будут:

  • новые проекты;
  • избавление от негативных установок;
  • решения, принятые сердцем и интуицией.

В неделю со 2 по 8 января гороскоп не рекомендует прислушиваться к советам других. Вы как никто другой знаете, что делать с вашей жизнью.

Лев


Будние дни посвятите работе. Выполняйте все задания с усердием и присущей вам ответственностью. Ничего важного не планируйте на выходные. Полнолуние 7 января будет сложным днем. Внутренний диссонанс помешает расслабиться, да и близкие будут испытывать ваше терпение. Не осуждайте их, а помогите. Совсем скоро ситуация улучшится.

Дева

Представители этого знака зодиака в 2023-й год возьмут с собой упорство и трудолюбие. Благодаря этому их ждут успехи на работе. Причем уже в первую неделю года их отметят и, возможно, даже повысят. В любви будьте осторожны, но честны. Не теряйте доверия партнера, а укрепите его, пока звезды дают такой шанс.

Весы

Этот знак перенесет свои старые проблемы в новый год. Увы, но Весам не  удастся начать жизнь с чистого листа. Зато они смогут взять себя в руки и наконец-то серьезно заняться решением своих проблем. Если они сконцентрируются на них, то уже в середине недели найдут ответ. Не отказывайтесь от помощи окружающих. Верьте в себя и людей рядом. Так вы сможете преодолеть любые препятствия.

Скорпион

Стабильная неделя без неожиданных событий. Скорпионы могут сделать что-то, чтобы улучшить свою жизнь:

  • получить новый навык или развить уже имеющийся;
  • начать обучение какой-то специальности;
  • заняться духовным ростом.

Саморазвитие поможет избавиться от черт характера, которые мешают достичь успеха. На этой неделе вы сможете обрести силу воли и вспомнить о полезном упорстве.

Стрелец


Одиноким представителям знака со 2 по 8 января нужно меньше времени проводить дома. Вас ждет много интересных знакомств. Кто-то из людей, которые встретятся на вашем пути, станет хорошим другом, а кто-то завоюет ваше сердце. Не старайтесь казаться лучше, чем вы есть. «Ваши» люди будут ценить искренность и прямоту. 

Козерог

Творческая деятельность будет более чем удачна. Эта неделя подарит миру много шедевров от Козерогов. Успех ожидает тех, кто связан с творчеством. Поэтому творите, творите и еще раз творите. Постарайтесь не отвлекаться на рутинные дела и проблемы. Муза вас не подведет. Если же вдохновение почему-то не пришло, значит вы очень устали. Муза попросту не может до вас достучаться. Отдохните и перезагрузите сознание.

Водолей

Раскрывайте свой внутренний потенциал. Это поможет узнать истинное предназначение. Поэтому уделите время для духовных практик и не пренебрегайте интуицией. От общения с токсичными людьми стоит отказаться. Коммуникация с ними может привести к утомлению и даже потере уверенности в себе.

Рыбы

Неприятные жизненные ситуации, которые мучили Рыб в конце 2022-го, никуда не пропали. Они до сих пор волнуют представителей знака. Сохраняйте спокойствие. Вы не можете быть в ответе за все, что происходит вокруг. Но в то же время не пускайте на самотек дела, требующие вашего активного вмешательства.

# Общество
По материалам: rsute

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