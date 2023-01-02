ТОП-5 новостных порталов про Bitcoin

Пользователи, которые интересуются рынком валют, должны использовать разные новостные порталы и сервисы. Они позволяют узнать более детальную информацию о криптовалютах. В подборке собраны новостные порталы, которые публикуют BTC новости. Они основаны на применении специализированного анализа, который позволит объяснить текущее поведение инвесторов, а также сделать прогнозы на изменение стоимости активов.

Futureby

Furureby является современным информационным порталом. Здесь публикуются не только последние новости биткоин за сегодня, но также про:

технологии бизнеса;

цифровые активы;

популярные крипто-биржи, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке, занимают лидирующие позиции;

виртуальную реальность;

гейминг;

электронную коммерцию.

Пользователи, которые используют данную платформу, имеют возможность выбрать оптимальную инвестиционную стратегию или улучшить уже существующую. Через представленный портал можно найти клиентов, получить оценку от лучших и проверенных экспертов инновационных компаний. На сайте регулярно публикуют новости о стартапах, которые имеют большое будущее и могут стремительно развиваться на рынке. Также здесь есть информация о прорывных идеях.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо пройти простую процедуру регистрации. Она не займет много свободного времени. После доступа в личный кабинет можно сделать соответствующие настройки, чтобы в ленте отображалась только нужная информация. Если в процессе использования сервиса возникают вопросы, можно обратиться в службу поддержки. Модераторы помогут разобраться во всех нюансах.

Bits.media

Это первый информационный сайт, который предоставляет последние новости о Биткоин для всех пользователей. Также есть возможность живого общения через форум. Новостной портал появился в 2011 году, когда на территории Российской Федерации только начиналось сообщество биткоина и прочих криптовалют. Над созданием и улучшением проекта трудились лучшие разработчики.

Bits.media является независимым ресурсом для пользователей, которые хотят получить грамотную оценку, объективную информацию. Специализированный новостной сайт представлен полностью на русском языке. Он подойдет разработчикам, майнерам, трейдерам, создателям криптовалютных сервисов. Вся информация, которая публикуется на страницах, прошла тщательную проверку на достоверность.

Investing.com

Investing.com является современной платформой, которая предоставляет доступ ко всем финансовым рынкам. Здесь ежедневно публикуются свежие новости о Биткоин. Пользователи смогут просматривать данные в режиме реального времени. На сайте представлена следующая информация:

котировки;

графики;

актуальные финансовые инструменты;

последние новостные публикации;

аналитика, которая собрана по всем биржам.

Пользователи получают неограниченный доступ ко всем существующим финансовым инструментам. Можно выполнять настройку инвестиционных портфелей, управлять персональными уведомлениями, календарем. Портал имеет полезные онлайн-сервисы, которые также доступны для пользователей. Можно использовать калькуляторы, финансовую аналитику от лучших экспертов. Все эти сервисы являются совершенно бесплатными.

Электронное издание «3ДНьюс»

«3ДНьюс» является электронным периодическим изданием, которое полностью посвящено современным цифровым технологиям. Новостной портал был основан еще в 1997 году. Главной целью проекта является обеспечение пользователей своевременными публикациями. В них отображается только объективная информация обо всех изменениях, которые происходят на рынке IT.

Также пользователи смогут узнать, какие цифровые устройства являются актуальными, как их правильно выбрать, какое программное обеспечение подойдет для решения актуальных текущих задач. Пользователи смогут получить доступ к широкому спектру событий, высокотехнологичным новинкам. Для удобства все новости разделены на категории. Благодаря этому можно быстро найти ту область, которая больше всего интересна.

Crypto News

Crypto News – это новостной портал, который создан специально для криптовалютных энтузиастов. Здесь публикуются все свежие новости про Биткоин. Разработчики постарались сделать цифровую платформу максимально удобной для использования. Участники смогут всегда оставаться в курсе всех событий на крипторынке, зарабатывать на этом.

Для удобства было создано и мобильное приложение. Оно состоит из огромного количества новостей и статей. К преимуществам относят удобный сервис для мониторинга рынка в сфере криптовалют. Проект представлен для пользователей на нескольких языках. Разработчики планируют расширять возможности, чтобы пользователи со всего мира могли получить доступ к новостям.



