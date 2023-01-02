. В 2023 году в Иркутской области откроют 66 центров образования «Точки роста»

Иркутская область в 2023 году продолжит участие в мероприятии национального проекта «Образование» по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста». В следующем году к действующей сети «Точек роста» добавятся 66 новых центров. С их учетом в Иркутской области будут функционировать уже 459 таких центров. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Глава ведомства сообщил, что «Точки роста» создают как в самых отдаленных и небольших сельских школах, так и в достаточно крупных образовательных организациях, расположенных в малых городах (менее 50 тысяч жителей). Так, в 2023 году 28 школ из 66, где откроют «Точки роста» — малокомплектные школы в Аларском, Балаганском, Боханском, Братском, Заларинском, Казачинско-Ленском, Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Чунском, Эхирит-Булагатском районах. В то же время возможность заниматься на современном оборудовании в таких центрах появится у обучающихся крупных школ с числом обучающихся около тысячи и более человек в Тулуне, Черемхово, Тайшете, Усть-Куте, Иркутском и Усольском районах.

Центры образования естественно-научной и технологической направленности появятся в ряде новых школ, которые были построены в 2022 году, например в Грановской СОШ, СОШ № 2 им. Сигаева в г. Тулуне, в Бажирской СОШ, СОШ № 1 г. Нижнеудинска, а также в школах, которые открылись после капитальных ремонтов, таких как СОШ № 14 в Тайшете, либо откроются в следующем году, как Уриковская СОШ в Иркутском районе.

Всего в 2023 году новые точки роста появятся в образовательных организациях 25 муниципальных образований. Лидерами по открытию центров образования станут Тайшетский район (8 центров) и г. Черемхово (6 центров). По три «Точки роста» создадут в школах Боханского, Братского, Заларинского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского районов и г. Тулуна.