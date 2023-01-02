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В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от Украины

В Британии заявили о риске появления усталости западных покровителей от УкраиныThe Times: Зеленскому предстоит продемонстрировать покровителям «возврат инвестиций»

Обозреватель британской газеты The Times Марк Галеотти заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит продемонстрировать западным покровителям «возврат инвестиций» за счет продолжающегося успеха на поле боя. Его слова приводит Ura.ru.

По мнению автора статьи, украинский лидер будет продолжать имитировать успехи в конфликте с Россией, чтобы сохранить западную поддержку. «Зеленский прекрасно понимает, что в 2023 году существует опасность усталости от Украины. Поэтому он сосредоточится на повышении ставки, изображая войну как борьбу за цивилизацию в целом», — убежден Галеотти.

Обозреватель также отметил, что страны Запада постепенно истощают свои ресурсы, помогая Киеву.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Киеву. До этого Боррель отмечал, что суммарные военные расходы европейских стран в 2021 году увеличились на 6 процентов и составили 214 миллиардов евро.

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По материалам: lenta.ru

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