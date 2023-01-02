. В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай
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В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в Китай

В «Газпроме» рассказали о наращивании поставок газа в КитайМиллер: «Газпром» вышел на новый уровень поставок газа в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о выходе на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В сообщении Миллера говорится, что «Газпром» продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств и в итоге мы превысили годовые обязательства», — заявил он.

По словам топ-менеджера компании, «Газпром» на несколько дней раньше срока организовал поставку суточных объемов: «Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай». Миллер подчеркнул, что это говорит о российской корпорации как об ответственном поставщике и надежном партнере.

Также Миллер отметил, что развитие китайского вектора компании связано с перспективными маршрутами — с Дальнего Востока и через Монголию. «Газпром» уверенно вошел в 2023 год. Мы продолжаем выполнение намеченных планов и социальных обязательств. Работаем на благо России», — подытожил Миллер.

Ранее стало известно, что «Газпром» в 2022 году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа. Руководитель организации заявил, что первостепенной задачей для компании остается обеспечение газом россиян.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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