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В Госдуме отреагировали на инцидент с Меладзе на корпоративе

В Госдуме отреагировали на инцидент с Меладзе на корпоративеДепутат Госдумы Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Таким образом он отреагировал на недавний инцидент с исполнителем на корпоративе, предположительно, в Дубае, соответствующий пост был опубликован в Telegram.

По мнению депутата Госдумы, поведение артиста достойно осуждения.

«По-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь "урвать" со всех сторон», — выразил мнение Миронов и посоветовал Меладзе «определиться» и «выбрать сторону». Возможное лишение певца всех званий политик назвал честным и справедливым решением.

Ранее стало известно, что Меладзе на одном из корпоративов продолжил фразу «Слава Украине». Меладзе, убрав микрофон, ответил поклоннику короткой фразой и уже в микрофон добавил: «Тс-с». «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — одобрительно отреагировал собеседник.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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