. В Минобороны заявили, что при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных
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В Минобороны заявили, что при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных

В Минобороны заявили, что при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных

Украинские военные нанесли удар шестью реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS по пункту временного размещения одного из подразделений российских Вооруженных сил возле города Макеевка Донецкой Народной Республики. В результате погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сообщении.

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По материалам: pnp.ru

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