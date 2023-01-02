. В Польше пообещали напомнить премьеру Украины о недопустимости прославления Бандеры
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В Польше пообещали напомнить премьеру Украины о недопустимости прославления Бандеры

В Польше пообещали напомнить премьеру Украины о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что при первой встрече напомнит своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости восхваления одного из лидеров Организации украинских националистов* (ОУН*) Степана Бандеры.

Ранее Верховная рада опубликовала в Twitter сведения о дне рождения националиста. Комментируя данный пост, Моравецкий назвал подобные действия украинского парламента недопустимыми. По его словам, Рада напоминает о человеке, который был «идеологом преступных времен».

«Мы крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере, мы очень-очень негативны. <…> В моем первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — сказал Моравецкий, слова которого приводит РИА «Новости».

Как писала «Парламентская газета», ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому журналисту назвал Бандеру «борцом за свободу» и сравнил его с Робин Гудом. При этом в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. На заявления дипломата отреагировало посольство Израиля в Берлине, назвав их искажением исторических фактов и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его людьми.  

*Организация запрещена в РФ. 

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По материалам: pnp.ru

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