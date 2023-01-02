. В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета

Польский депутат Босак: Хорватия утратила основной атрибут суверенитета, перейдя на евро

Хорватия утратила основной атрибут суверенитета и возможность влиять на свой финансовый рынок, перейдя на евро. Такое мнение выразил заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак в Twitter.

«Правительство Хорватии отказалось от собственной валюты, приняло евро и тем самым поставило страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне», — заявил он. По словам польского депутата, Загреб лишился возможности проводить денежно-кредитную политику.

С 1 января Хорватия стала 20-м членом еврозоны и 27-м членом Шенгенского региона. Европейская валюта должна постепенно заменить хорватскую куну. Жители Хорватии смогут использовать две валюты одновременно в течение двух недель.

Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро в 2019 году. В числе обязательств, которые должна была выполнить Хорватия, сохранение стабильности финансово-банковской системы, положительные финансовые показатели, усиление сотрудничества с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и некоторые структурные меры, в частности улучшение бизнес-климата.