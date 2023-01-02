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В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефть

В России объяснили цель введения Вашингтоном потолка цен на нефтьАналитик Белогорьев: США через потолок цен на нефть пытаются вернуть свое былое влияние

США, продвинув потолок цен на российскую нефть, действуют на отдаленную перспективу. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его мнению, Вашингтон видит, что из-за проблем со сланцевой нефтью текущий потенциал добычи углеводородов в США «близок к исчерпанию», и с помощью ограничения для Москвы страна пытается вернуть былое влияние на рынок нефти. В частности, объяснил эксперт, США осознают свою неспособность влиять на цену барреля, противопоставляя себя ОПЕК+.

Также Белогорьев обратил внимание, что страны ОПЕК+ поддержали Россию, поскольку понимают, что этот антироссийский инструмент Вашингтона «может из частного превратиться в общее орудие», способное диктовать условия любой стране. «Потребитель часто диктует цены, но тут вопрос, как он диктует: экономический путь или искусственный. И здесь проблема именно в искусственности механизма», — указал он.

30 декабря Министерство финансов США опубликовало инструкцию о применении потолка цен на нефтепродукты из России. Отмечается, что ведомство освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, которые получены глубокой переработкой за пределами России. Однако простое смешивание к этой процедуре не относится, подчеркнули в ведомстве. При этом министерство не определило, каким именно должен быть потолок на нефтепродукты. Ввести его планируется в феврале следующего года.

Москва еще с момента подготовки ценовых ограничений утверждала, что прекратит поставки сырья в страны, поддержавшие ограничения, а также не станет сотрудничать с покупателями, которые согласятся исполнять требования. Однако соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал спустя три недели после начала действия потолка цен, а вступит в силу он не раньше 1 февраля 2023 года. Кроме того, в документе прописана возможность исключения из общего правила по распоряжению главы государства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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