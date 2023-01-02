. В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для регионов

В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для газификации регионов

Руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об использовании, кроме природного, альтернативных видов газа для более эффективной газификации регионов России. О соответствующей норме, которая была направлена в правительство РФ для получения заключения, стало известно ТАСС.

Как уточняет Кутепов, текущее законодательство регулирует поставки и использование только природного газа для газоснабжения населения и промышленных предприятий, порядок использования альтернативных видов газа законодательно не установлен.