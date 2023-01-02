. В США Xbox Series X | S все еще отстают от Playstation 5 по продажам





Xbox Series X | S продается значительно лучше Xbox One или Xbox 360. Тем не менее, этого все еще недостаточно, чтобы игровая приставка Microsoft обходила консоль Playstation 5 даже на главном для себя рынке — в США.

Аналитики VGChartz, которые следят за продажами консолей по всему миру, опубликовали статистику после 25 месяцев продаж Xbox Series X | S и Playstation 5 (данные по продажам включают в себя ноябрь 2022 года, но не включают декабрь 2022 года). Отдельно опубликованы результаты по различным регионам, и в США все еще Xbox Series X | S отстают от Playstation 5. По состоянию на начало декабря 2022 года в США было продано:

10.324.530 консолей Playstation 5 (суммарно две версии)9.316.728 консолей Xbox Series X | S (суммарно две версии)

Отставание Xbox заметно меньше, чем в прошлом поколении, но довольно существенное — порядка 10-15%.



