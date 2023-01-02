. В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода
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В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода

В Усольском районе водитель Toyota Mark-2 насмерть сбил пешехода

Вечером 1 января в Усольском районе произошло смертельное ДТП рядом с селом Биликтуй автодороги Р-255 «Сибирь». Установлено, что 23-летний водитель автомобиля Toyota Mark-2 сбил 33-летнего мужчину.

По предварительной информации, пешеход шел по проезжей части навстречу движению транспорта, при этом не имея световозвращающих элементов на одежде. От полученных травм житель поселка Мишелевка скончался на месте. Сотрудники полиции выясняют все причины и условия произошедшего.

Автоинспекторы напоминают, что световозвращающие элементы – самый лучший способ сделать пешехода ярким и заметным для водителей и уберечь от последствий. Дорожные полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения и использовать данные элементы для собственной безопасности.

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По материалам: irk

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