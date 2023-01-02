. Валерий Меладзе шокировал Российских фанатов высказыванием о политической обстановке

Певец Валерий Меладзе впервые показал свое политическое лицо. Исполнитель выступил на одном из праздничных корпоративов, в котором шепотом высказался в адрес… армии Украины, поддержав ее. После этого Валерия Меладзе захейтили в Сети. Если раньше Валерий Шотаевич открыто не говорил о политической позиции, то теперь становится все ясно. 57-летний исполнитель, долгие годы зарабатывавший в России большие деньги, публично поддержал Украину. Правда, Меладзе не стал громко говорить о данной стране и предпочел это сделать шепотом. Но от пользователей Сети ничего не скроешь — провокационное видео уже вовсю гуляет в Сети. Как теперь будет отдуваться исполнитель — остается только догадываться.Неудивительно, что публика накинулась с критикой на звезду. «Трусливо показал истинное лицо»; «До последнего думали, что вы с нами!»; «Как мерзко!»; «Меладзе больше нет в моем плейлисте!» — негодует общественность. Напомним, в прошлом году Валерий Шотаевич и вовсе подумывал покончить с шоу-бизнесом и работать по профессии. Несмотря на такие заявления, он все же продолжает выступать на сцене. «Рассуждения привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — рассуждал артист.