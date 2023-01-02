Валерий Меладзе после начала спецоперации открыто поддержал Украину, однако продолжает выступать на российских сценах. На последнем концерте он снова подтвердил свою позицию, ответив "Героям слава" на кричалку "Слава Украине". Выступление в Дубае, которое чисто случайно выпало на день рождения украинского военного преступника Степана Бандеры.

Весной 2022 года Валерий обещал покончить с шоу-бизнесом, однако то и дело появляется в роли артиста на разных мероприятиях. На этот раз он выступал на корпоративе, где к нему подошел украинский поклонник. Певец отвел микрофон в сторону, однако ответ понятен по его губам и реакции поклонника. В интернет попал ролик с корпоратива.

Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"

Россияне артиста не поддержали и сетуют на то, что его, скорее всего, будут продолжать приглашать выступать даже после такого. "Мы сами воспитали это говно", "Промокашка испачканная без флага и Родины, под любого прогнется", "Надеюсь, всех таких артистов не пустят в Россию. Пусть на Украине зарабатывают", — пишут пользователи.

К слову, выступления в России Меладзе в последний год никак не афиширует, а организаторы скрывают его имя до последнего. На март у Валерия запланировано четыре выступления в Израиле и одно на Кипре.

Кушанашвили поддержал Меладзе и Галкина

Незадолго до появления в Сети этого ролика журналист Отар Кушанашвили высказал мнение, что Валерия хейтят незаслуженно.

Несправедливость года — Валерий Меладзе. Я не говорю про других музыкантов, потому что Валера — мой друг. Он не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Происходит абсурд вокруг людей, которые приняли решение уехать.

Отар также поддержал Максима Галкина**, которого осенью признали иноагентом. " Мы людей, которые не согласны с чем-то, начинаем обливать помоями. Не похож он на человека, которому насрать на Россию. Помните это, когда захотите расправиться с ним и Валерой", — заявил журналист.



* внесены Минюстом РФ в список иноагентов