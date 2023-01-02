. Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"
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Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"

Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"

Валерий Меладзе после начала спецоперации открыто поддержал Украину, однако продолжает выступать на российских сценах. На последнем концерте он снова подтвердил свою позицию, ответив "Героям слава" на кричалку "Слава Украине". Выступление в Дубае, которое чисто случайно выпало на день рождения украинского военного преступника Степана Бандеры.

Весной 2022 года Валерий обещал покончить с шоу-бизнесом, однако то и дело появляется в роли артиста на разных мероприятиях. На этот раз он выступал на корпоративе, где к нему подошел украинский поклонник. Певец отвел микрофон в сторону, однако ответ понятен по его губам и реакции поклонника. В интернет попал ролик с корпоратива.


Валерий Меладзе в день рождения Бандеры поддержал Украину нацистской кричалкой "Героям слава"

Россияне артиста не поддержали и сетуют на то, что его, скорее всего, будут продолжать приглашать выступать даже после такого. "Мы сами воспитали это говно", "Промокашка испачканная без флага и Родины, под любого прогнется", "Надеюсь, всех таких артистов не пустят в Россию. Пусть на Украине зарабатывают", — пишут пользователи.

К слову, выступления в России Меладзе в последний год никак не афиширует, а организаторы скрывают его имя до последнего. На март у Валерия запланировано четыре выступления в Израиле и одно на Кипре.


Кушанашвили поддержал Меладзе и Галкина

Незадолго до появления в Сети этого ролика журналист Отар Кушанашвили высказал мнение, что Валерия хейтят незаслуженно.

Несправедливость года — Валерий Меладзе. Я не говорю про других музыкантов, потому что Валера — мой друг. Он не заслуживает того порицания, на которое его обрекли. Происходит абсурд вокруг людей, которые приняли решение уехать.

Отар также поддержал Максима Галкина**, которого осенью признали иноагентом. " Мы людей, которые не согласны с чем-то, начинаем обливать помоями. Не похож он на человека, которому насрать на Россию. Помните это, когда захотите расправиться с ним и Валерой", — заявил журналист.


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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