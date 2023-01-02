. Василиса Володина рассказала, в какие месяцы в 2023 году можно разбогатеть
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Василиса Володина рассказала, в какие месяцы в 2023 году можно разбогатеть

Василиса Володина рассказала, в какие месяцы в 2023 году можно разбогатеть
Астролог Василиса Володина сделала предсказание на начало 2023 года. Этот период станет самым денежным в год Водяного Кролика. Василиса Володина дала четкий расклад по датам для денежного довольства. Это самые успешные в материальном плане месяцы 2023 года, когда знаки зодиака могут рассчитывать на поддержку небесных светил. В своем Telegram-канале астролог поделилась свежим финансовым прогнозом, посулив богатства и достаток тем, кто проявит прозорливость и не забудет свериться со списком самых финансово выгодных дат.
Важным и амбициозным станет период с 21 декабря 2022 года по 31 января. Уже с середины месяца можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций. Особенно Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам. С 1 февраля по 1 марта – время заработков поменьше, но зато приятнее – от искусства, личных связей и при использовании хорошего вкуса. Везет больше Тельца, Весам и Рыбам. Знания, научный подход и умение выстраивать социальные контакты лучше монетизировать со 2 марта по 4 апреля. В числе более везучих в эти недели Близнецы и Девы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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