. Великобритания устроила конкурс для избавления от российской переработки урана

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативного российскому урану топлива

Великобритания устроила конкурс для создания альтернативных российскому урану источников топлива для атомных электростанций. Сообщение об этом появилось 2 января на сайте британского правительства.

Правительство Великобритании выделило порядка 75 миллионов фунтов стерлингов на поддержку разработки альтернатив российскому топливу и усиления энергетической самодостаточности страны. В сообщении подчеркивается, что в распоряжении России сейчас порядка 20 процентов мировых мощностей по переработке урана и 40 процентов мощностей по обогащению.

Согласно публикации, средства фонда помогут привлечь инвестиции в разработку и коммерциализацию местного производства ядерного топлива, включая «продвинутые технологии». Речь идет в том числе о создании в Великобритании новых мощностей для конверсии урана. Уточняется, что таким образом власти надеются усилить уже существующие и будущие ядерные реакторы и поддержать избавление от российских источников топлива.

Как отмечает РБК, 25 миллионов фунтов стерлингов из фонда уже распределены между компаниями по обогащению и переработке урана. Оставшаяся сумма достанется победителям конкурса, заявки на который будут приниматься со 2 января по 20 февраля.

Ранее стало известно, что Россия рекордно увеличила поставки урана и палладия в США. Отмечалось, что на фоне санкций поставки из РФ в Соединенные Штаты практически ограничиваются только ядерным топливом, минеральными удобрениями и металлами платиновой группы.