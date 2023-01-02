. Восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года

Начало января — весьма ответственное время, в которое каждому из нас нужно либо как следует отдохнуть, либо правильно влиться в рабочий ритм, либо сделать сразу и то, и другое. Советы экспертов в области Восточных прогнозов вам в этом помогут.

Не каждый день на этой неделе может быть благоприятным, но важно не то, как вы его проживете, а то, как вы его завершите. Ранее мы рассказывали вам про правила завершения каждого негативного дня, которые помогут избавиться от негатива. Пользуйтесь ими, чтобы сделать первую неделю года максимально удачной.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Это будет неплохое время для работы, ведения бизнеса, начала новых дел. Крысам, которые хотят разбогатеть и стать успешными, стоит ознакомиться с особыми советами, о которых мы рассказывали ранее. На этой неделе цель оправдывает средства, но не всегда. Важно понимать, что в некоторых случаях лучше попробовать найти иной путь к мечте и заветной цели. Например, совершенно точно нельзя переходить дорогу опасным людям или делать какие-то недобрые дела, идти на предательства и обман. Лучше больше работать и быть предельно внимательными к мелочам.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

У каждого из нас есть свои источники энергии и положительных эмоций. Быкам нужно обращать внимание на свои источники позитива, чтобы почаще фокусироваться на чем-то хорошем. На этой неделе их могут расстроить некоторые неприятные новости, однако, это не будет значит, что нужно упиваться горем все семь дней. Наоборот — лучше поменьше переживать и почаще улыбаться. Для этого нужно общаться с друзьями и второй половинкой, смотреть веселые фильмы и передачи в интернете и в по ТВ. Нужно гнать прочь дурные мысли, так как они могут лишить Быков веры в себя.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм Вселенная поможет исполнить большое количество их мелких и важных желаний. Ускорить процесс достижения целей им поможет специальная медитация, а также общение с приятными людьми, которые знают, чего хотят. В работе Тиграм понадобится максимум усидчивости. Будет немало проблем, которые могут изрядно расшатать им нервы, но это не значит, что нужно выходить из себя, рвать и метать. Наоборот, если Тигры останутся в спокойствии, то смогут максимально быстро найти гениальный выход из сложившейся ситуации за счет своей творческой энергии.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кролики наполнятся силой Вселенной и смогут вырваться в лидеры. Это их год, но самое важное, что это их самая продуктивная неделя первых полутора-двух месяцев. Именно в первую неделю 2023 года Кролики смогут показать самим себе и окружающим, что они заслуживают большего. Самое важное при этом — не предавать свои убеждения, оставаясь самими собой. Еще желательно оставаться на связи с близкими и и друзьями, даже если в отношениях с ними сейчас не самый лучший период. Важно любить их такими, какие они есть. В делах и работе в трудные моменты стоит воспользоваться мгновенным заговором на удачу.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам важно проявлять рабочую активность, особенно если неделя начнется не с выходных, а с рабочих дней. Также эксперты советуют помнить про активность мозга по часам. Это поможет скорректировать рабочий процесс, особенно тех, кто занят в интеллектуальной сфере. Драконов, вероятнее всего, ожидают внеплановые сюрпризы во многих сферах жизни. Отмечается, что главной сферой станет работа и бизнес, однако, любовные неудачи могут очень сильно подкосить этих людей. Это значит, что нельзя забывать про вторую половинку и её нужды, эмоции и чувства. Важно находить время для тех, кто дорог сердцу.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям очень важно надеяться лишь на самих себя в этот непростой период. К сожалению, в их окружении может появиться неприятный человек, причем с высокой вероятностью он будет относиться к одному из десяти типов энергетических вампиров. В любовных делах Змеям понадобится больше решительности, веры в себя. Это поможет произвести впечатление на любого человека. В работе и делах важно не забывать про отдых. Слишком сильное переутомление может спровоцировать резкий рост проблем со здоровьем и настроением.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Лошадям нужно помнить о том, что далеко не всем людям можно доверять, особенно сейчас — в период со 2 по 8 января. Заговоры от несправедливости и обмана помогут минимизировать их вероятность. Именно поэтому лучше браться за всё в одиночку, но только не за все сразу. Нужно оставаться последовательными, осторожными и предусмотрительными. Эксперты в области Восточных прогнозов советуют Лошадям не делиться пока ни с кем своими планами. Также важно помнить, что любая неудача с определенной вероятностью может обернуться для них триумфом

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Людям-Козам удастся стать умнее, мудрее, поскольку сама Вселенная сейчас очень хочет, чтобы они достигли нового уровня в развитии. В духовном плане полезными для этих людей станут десять мудростей Ошо на каждый день. В период со 2 по 8 января очень полезно смотреть философские фильмы, читать книги-биографии, изучать что-то новое. Главный девиз этой недели — «не бойся медлить, а бойся остановиться». Если нет возможности сделать рывок в сторону мечты, нужно сделать хотя бы маленький шажок. Если нельзя сделать шаг, нужно хотя бы повернуться в эту сторону.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьянам категорически запрещено в начале января 2023 года рассказывать посторонним людям свои тайны. Мало кто сможет удержать эту информацию внутри себя и не рассказать о ней никому более. В самую первую очередь стоит помнить о пяти вещах, которые нужно держать в секрете от окружающих. Вселенная активизирует скрытые резервы энергии Обезьян, дав им возможность преуспеть в любой из сфер жизни, причем максимально быстро и с наименьшими затратами сил и энергии. Это их время и их выход на сцену.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем, кто был рожден в год Петуха, на этой неделе предстоит встретиться с некоторыми трудностями. Это могут быть неприятные события или негативные люди. Чтобы справиться с давлением и проблемами, эксперты советуют делать чистку дома от негативной энергетики. Так будет гораздо проще преодолевать препятствия. В целом людям данного Восточного знака эксперты не советуют ждать у моря погоды. Как в работе, так и в любви важно действовать, причем максимально быстро, уверенно и бескомпромиссно.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам эксперты советуют очистить сознание от обид, особенно если они хотят начать новую жизнь и добиться поставленных задач максимально быстро и без проволочек. Даже если первые дни января будут выходными, лучше оставаться в полной боевой готовности. Не исключено, что могут появиться внезапные неотложные дела по дому или в финансовой сфере. Что касается любви и отношений, то в случае недомолвок лучше не занимать оборонительную позицию, а постараться пойти навстречу, чтобы достичь компромисса.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Всем, кто был рожден под управлением этого Восточного животного-талисмана, на этой неделе, скорее всего, придется больше времени общаться с людьми. Не исключено, что будет немало новых знакомств, особенно если к этому располагает работа. Чтобы не прогадать с подходом к каждому человеку, можно воспользоваться методикой анализа характера по цвету глаз. Также не стоит пропускать мимо ушей слухи о том или ином человеке, так как со 2 по 8 января эти слухи могут оказаться правдой.