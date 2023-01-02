. ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Вязовое

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Гладкова, в одном частном домовладении снарядами были выбиты окна. Также были посечены забор и фасад. «Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил глава Белгородской области.