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ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионе

ВСУ обстреляли российское село в приграничном регионеГубернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Вязовое

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Вязовое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое. Жертв и пострадавших нет», — сообщил он.

По словам Гладкова, в одном частном домовладении снарядами были выбиты окна. Также были посечены забор и фасад. «Аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил глава Белгородской области.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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