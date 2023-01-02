. Yonhap: Северная Корея может иметь до 60 ядерных зарядов

Власти Северной Кореи могут располагать 15-60 ядерными боеголовками, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на информацию зарубежных специалистов. Накануне руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости увеличить имеющееся у республики число ядерных ракет.

Эксперты американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) предположили, что в сентябре 2022 году у Северной Кореи были готовы к эксплуатации около 20-30 боеголовок, пригодных для ракет средней дальности. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в июне того же года сообщил, что Пхеньян располагает 20 зарядами, однако материалов, а именно урана-235 и плутония-239, хватит для создания еще 45-55 единиц.

Специалисты-ядерщики исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в докладе о ядерных материалах в мире на 2022 год отметили, что Северная Корея по состоянию на июнь 2022-го обладает 40 боеголовками.

Американский Институт национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США, в свою очередь, подчеркнул, что еще в ноябре 2020 года у КНДР было 15-60 ядерных боеголовок.

Ким Чен Ын с дочерью осмотрел склад ядерного вооружения Северной Кореи

Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии Кореи VIII созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, а именно массового производства ядерных боеголовок, формировании новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и быстрой сборки разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

По словам северокорейского лидера, ситуация, когда "южнокорейские марионетки" стали врагом Северной Кореи, вынуждает Пхеньян увеличить число ядерных зарядов "в геометрической прогрессии".

В начале ноября Северная Корея выпустила не менее 20 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей. Снаряд рухнул к югу от разграничительной линии в Японском море. Эти пуски Пхеньян осуществлял на фоне крупнейших за пять последних лет совместных военных учений США и Южной Кореи. Глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп заявил, что ядерная атака КНДР против Соединенных Штатов и их союзников приведет к концу режима лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.