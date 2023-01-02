. За сутки 1 января с улиц Иркутска вывезли 300 тонн снега

За сутки 1 января с улиц Иркутска сотрудники МУП «Иркутскавтодор» вывезли 300 тонн снега, сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Василий Ефремов. В праздничные дни коммунальные службы продолжают работу в прежнем режиме, уборка ведется во всех округах. Задействовано 49 единиц техники и около 100 рабочих.

МУП «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов города Иркутска» очищают проезжую часть и обочины, вывозят снег, разметают перекрестки, тротуары, переходы, остановки общественного транспорта, заездные карманы. Особое внимание в морозы уделяется противогололедной обработке.

2 января работы будут вестись на улицах Байкальская, Волжская, Советская, Маршала Конева, 2-я Железнодорожная, Лермонтова, Гоголя, Терешковой, Чайковского, 20-й Советский переулок, Батарейная, Мира, Новаторов, Сибирских партизан, Авиастроителей, Волгоградская, Чкалова, Сухэ-Батора, бульвар Гагарина, Рабочая и других. По информации руководителя МКУ «Городская среда» Марины Шевелы, 2 января на уборку общественных территорий от мусора и снега вышли 115 человек и 7 единиц техники.

В понедельник 2 января согласно графику приступили к очистке дворовых территорий, выходов из подъездов, лестниц, тротуаров от снега и мусора. Качество и своевременность выполнения работ находятся на постоянном контроле глав комитетов по управлению городскими округами.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику, пешеходам также следует быть внимательными при движении по тротуарам и переходе улиц. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.