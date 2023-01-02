Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника офиса украинского президента Алексея Арестовича про монархию на Украине. Об этом она написала в Telegram.
«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — заявила Захарова.
Ранее Арестович в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой предложил установить на Украине монархию. Он сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». По его мнению, «единственным способом перебить все московское» является намерение объявить монархию и «собирать земли Рюриковичей».