. Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине

Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине

Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на УкраинеПредставитель МИД России Захарова ответила на слова Арестовича про монархию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника офиса украинского президента Алексея Арестовича про монархию на Украине. Об этом она написала в Telegram.

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — заявила Захарова.

Ранее Арестович в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой предложил установить на Украине монархию. Он сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». По его мнению, «единственным способом перебить все московское» является намерение объявить монархию и «собирать земли Рюриковичей».

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
В Польше заявили об утрате Хорватией атрибута суверенитета
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу в дом
Рождество и Волчье полнолуние 7 января 2023 года: как привлечь удачу
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год
На данный момент известно о 9 играх от команд Xbox на 2023 год
Восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Павел Прилучный встретил Новый год с новой подругой и мамой
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в 2023 году и как к ним подготовиться
Какие самые судьбоносные астрологические события ожидают россиян в
Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи
В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг Украины
В Совфеде заявили об адекватной оценке партнеров ситуации вокруг
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Валерия поделилась фото с двухлетия внучки
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Супруга Константина Ивлева показала своего ребенка
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм
Иван Ургант ума не приложит, почему сняли с показа его фильм

Топ на сегодня

Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2023 год от Анжелы Перл
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Украинские войска обстреляли район крытого рынка и «Донбасс-Арены»
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Россиянам назвали прибыльные варианты вложений в 2023 году
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Россиянам объяснили право на повышенную зарплату в январе
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в салон красоты в январе 2023 года
Когда лунный календарь окрашивания волос рекомендует записаться в

Еще по теме

Захарова ответила на слова Климкина о ненужности дипотношений с РФ
Украинскую власть поддерживают националисты и радикалы, — Захарова
Захарова ответила на слова Эрдогана о потерянной дружбе с Россией
Захарова прокомментировала обвинения в «присваивании» Россией победы над ИГ