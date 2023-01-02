. Захарова прокомментировала слова Арестовича про монархию на Украине

Представитель МИД России Захарова ответила на слова Арестовича про монархию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова советника офиса украинского президента Алексея Арестовича про монархию на Украине. Об этом она написала в Telegram.

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — заявила Захарова.

Ранее Арестович в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой предложил установить на Украине монархию. Он сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». По его мнению, «единственным способом перебить все московское» является намерение объявить монархию и «собирать земли Рюриковичей».